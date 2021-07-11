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Ümraniye'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü 

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki eşya yüklü kamyonet bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda durdurup terk ettiği kamyonet kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 10:51
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Ümraniye'de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü 

Olay saat 23:30 sıralarında Tem Bağlantı Yolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Dikicier yönetimindeki 34 EAV 740 plakalı eşya yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü Caner Dikicier durumu fark etmesi üzerine kamyoneti durdurarak terk etti. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.  

“130 BİN LİRAYA YENİ ALMIŞTIK, YANDI GİTTİö

Kamyonetin sahibi Murat Dikicier "Çocuk eşyaları getirirken bir anda alevlenmiş. Yeğenimizin eşyası vardı. Karşıdan onu almaya gitmişti. Bütün eşyalar yandı. 130 bin liraya yeni almıştık kamyoneti, yandı gitti" ifadelerini kullandı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeTEMKamyonetYangın
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