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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

ÜSKÜDAR'da yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarla birlikte yol kenarında park halindeki iki otomobil hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 09:54
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

Olay saat 23.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Özbekler Tekkesi Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da günlerdir etkili olan yağış nedeniyle toprak yumuşayınca, bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken duvar bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı çökme sırasında yolda duvarın dibinde park halinde bulunan iki otomobil hasar gördü. İstinat duvarı çöken binada oturan Kaan Köseoğlu olayla ilgili olarak; “Zaten dolgu yeri, ıslandı burası. Islanınca da, yağmur yağınca demek suyu çekti, ondan sonra düştü. Herhangi bir yaralı yok. İki tane araba vardı, çıkardılar" şeklinde konuştu. Belediye ekipleri istinat duvarının çöktüğü sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarDuvarçökme
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