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Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun kaptanının torununu ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl'ü ziyaret etti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:01
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Vali Yerlikaya, Bandırma Vapuru'nun kaptanının torununu ziyaret etti

Vali Yerlikaya, Ulugöl'ü evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti, Ulugöl'den dedesi İsmail Hakkı Durusu'nun anılarını dinledi. 

Ziyarette dedesi ile anılarını anlatan Ulugöl, "7 yaşındayken dedeme Atatürk'ü nasıl götürdün diye sorardım. 'Evladım bir kaptan ne yapar, yolcusunu alır, gideceği yere salimen bırakır. Ben de bunu yaptım.' derdi. Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil yıllanmış bir kaptandı. Atatürk, kimseye müracat etmeden, aramadan dedeme 'Harbiye'deki büroma gelir misin' demiş ve dedem Harbiye'ye gitmiş. Hiç teklif dahi etmeden 'Hazırlan Samsun'a gidiyoruz.' demiş. O tarihi yolculuk bu şekilde başlamış. Hayatta en çok iftihar ettiğim kişi dedemdir. Dedem kendisini övmekten hoşlanmayan gerçek bir vatan kahramanıydı" ifadelerini kullandı. 

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ulugöl, "Bunun yıllarca sürmesi benim en büyük arzum. Bugün, son yıllardaki en mutlu günümü yaşattınız" diyerek ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 

"NEJAT AMCAMIZDAN O TARİHİ YOLCULUĞUN HİKÂYESİNİ DİNLEDİK"

Vali Yerlikaya ise "Bundan 102 yıl önce İstanbul'da kurtuluş mücadelemizin ilk başlangıcı, Bandırma Vapurumuzun Samsun'a hareket edişi. Biz bugün çok özel bir eve konuk olduk. Bandırma Vapurumuzun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat amcanın evinde misafiriz. Nejat amcadan 102 yıl önce, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a yaptığı o tarihi yolculuğun hatıralarını kendinden dinleme onuruna kavuştuk. 92 yaşında olan Nejat amcamızla sohbet etmekten, evinde misafir edilmekten çok büyük onur duyduk" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulValiAli YerlikayaBandırma VapuruNejat Ulugölİsmail Hakkı Durusu
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