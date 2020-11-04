Vali Yerlikaya İstanbul'da yeni mesai düzenlemesini açıkladı

İSTANBUL - Bugün yapılan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklamalardan bulunan Vali Yerlikaya kamuda yapılacak olan değişiklikleri açıkladı. Vali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonda olanlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personeller idari izinli sayılarak evden çalışacaktır" dedi.

Sanayi sektöründeki mesai saati değişimini duyuran Vali Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00'da mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.