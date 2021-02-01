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Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 

İstanbul Valiliği bugün Boğaziçi Üniversitesi önünde sivil toplum kuruluşlarınca yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:16
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Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 

Açıklamada, "Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir." denildi. 

Açıklamaya şu ifadelerle devam edildi: "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur.

5 ŞUBAT TARİHİNE KADAR YASAK YÜRÜRLÜKTEDİR

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; Covid-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir.

"ETKİNLİK ÇAĞRILARI, KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATACAKTIR"

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır. Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulValiValilikBoğaziçi ÜniversitesiEylem
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