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Yanan Vaniköy Camii’nin 3 boyutlu dijital kaydı ortaya çıktı

İSTANBUL Çengelköy’de çıkan yangında büyük zarar gören Vaniköy Camisi’nin bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, bu tür çalışmaların olası afetlerde zarar gören tarihi yapıların kurtarılması için son derece önemli olduğunu belirterek, "Elimizde böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
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Yanan Vaniköy Camii’nin 3 boyutlu dijital kaydı ortaya çıktı

İstanbul Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde dün yangın çıktı. Büyük zarar gören caminin, bir yapı ve restorasyon firması tarafından birebir ölçülerle hazırlanan 3 boyutlu modeli ortaya çıktı. Geçen sene bir restorasyon projesi için hazırlanan ve 2 milyon renkli noktayla caminin her ayrıntısının dijital kaydı olduğunu belirten Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, "Elimizde nokta böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz” diye konuştu. 

‘BİREBİR 3 BOYUTLU MODELİ MEVCUT’ 

Geçen sene camide yaptıkları çalışmayla caminin projesinin her ayrıntısını dijital olarak kaydettiklerini ifade eden Tekin, "Tarihi Vaniköy Camisi’nde üzüntü verici bir yangın yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda bu camiye ilişkin restorasyon projelerine altlık olması amacıyla 3 boyutlu lazer tarama çalışmaları gerçekleştirmiştik. Elimizde topladığımız 3 boyutlu bir nokta bulutu modeli mevcut bire bir olarak. Her ne kadar üzücü bir olay olsa da elimizde nokta bulutu verisinin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor, çünkü bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarmak ve aslına uygun olarak tekrar şekillenerek hayat bulmasını sağlayabilecek bir alt yapıya sahibiz” dedi.

‘GÖRÜYORUZ Kİ TARİHİ YAPILARIN DİJİTAL OLARAK SAKLANMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Bu tür verilerin tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması konusunda son derece önem taşıdığını belirten Fahrettin Doğan Tekin, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaptığımız çalışma caminin restorasyon projelerine hazırlanması için yapılmış bir çalışmaydı. Caminin restorasyon projelerini hazırlayacak olan mimari firmaya 3 boyutlu lazer tarama ve ölçme hizmetini taramak için bu çalışmayı yapmıştık. Günümüzde bu cihazlarla mimari restorasyona yönelik çalışmalarla belgelemeler yapılmakta. Eski eserlerimizin, tarihi yapılarımızın belgelenmesinde, gelecek nesillere dijital aktarılmasında bir rol oynuyoruz. Restorasyon öncesi bir belgelemeden bahsediyoruz ama yaşamış olduğumuz bu üzücü olaylar bize gösteriyor ki esasında restorasyon projesi hazırlığı olmasa bile yapının dijital olarak saklanması çok önemli.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇengelköyVaniköy CamiiYangın
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