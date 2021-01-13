Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1550
ALTIN
445.481
DOLAR
7.4815
STERLİN
10.1898
EURO
9.1036
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...

Yangında mahsur kalan otel müşterilerini esnaf ve itfaiye kurtardı

TAKSİM'de, 3 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Ocak 2021 Çarşamba 09:45
0 Okunma
Yangında mahsur kalan otel müşterilerini esnaf ve itfaiye kurtardı

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Öğüt Sokak'ta 07.50 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı otelin 2'nci katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bazı müşteriler mahsur kaldı. Dumanları görerek yardıma koşan çevre esnafı, yangına müdahale etmek istedi. Tüm çabalara rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Bu sırada mahsur kalan müşterilerin birçoğu esnaf ve otel çalışanlarınca tahliye edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde mahsur kalan iki müşteri yangın merdiveni yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen  söndürüldü.

Yangını fark ederek yardıma koşan esnaf Atilla Soylu "Dumanları görünce dışarıya çıktık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar insanları sakinleştirmeye çalıştık. İçeride mahsur kalanların birazını biz çıkarttık. Yangın çıkan odaya müdahale etmeye çalıştık. Fazla müdahale edemedik.  İnsanları üst kata yönlendirdik"  diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimOtelYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti
Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti
Uygulamaya 3 gün kala akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu
Uygulamaya 3 gün kala akbil bayilerinde HES kodu kuyruğu
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans