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Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 

Taksim'de yapımına 4 yıl önce başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:20
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Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 

Taksim Meydanı'nda 2017 yılında yapımına başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunuyor. Caminin hat yazıları hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlandı. Cami içerisinde 6 hat levha bulunuyor. Mimberin sağ tarafında "Allah" lafzı yer alırken, diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide konferans ve sergi salonları ile 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. 


ANA MEKAN KUBBE KISMINDA FATİHA SURESİ YAZIYOR

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.  Yarın açılacak olan cami içi ve dışı havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim CamiiAçılış
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