Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1145
ALTIN
472.028
DOLAR
7.7418
STERLİN
10.0132
EURO
9.0754
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Aston Villa'dan Liverpool'a tarihi fark
Son Dakika
Aston Villa'dan Liverpool'a tarihi fark
Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Son Dakika
Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul...
Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı
Son Dakika
Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor

Her yıl yaz mevsiminin başında Şile’ye gelen pek çok yazlıkçı Eylül ayında geri dönüyordu ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle çoğu yazlıkçı geri dönmedi. İstanbul'un çok kalabalık olduğunu belirten bazı yazlıkçılar, bu süreçte  dönmeyi düşünmediklerini söylüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2020 Pazartesi 10:33
1 Okunma
Yazlıkçılar koronavirüs korkusundan Şile’den ayrılmak istemiyor

Koronavirüs nedeniyle şehirden uzak bir hafta sonu yaşamak isteyen İstanbulluların tercihi dün  yine Şile sahili oldu. Ekim ayı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen pek çok İstanbullu  Şile’ye geldi. Plajlardaki yoğunluğun yanı sıra yazlıklarda da durum farksız değildi.

YAZLIKÇILAR KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL’A DÖNMEK İSTEMİYOR

Pandemi sürecinin başında Şile’ye gelenlerden Zafer Polat, “Şirketimiz mart ayında evden çalışma sistemine geçince mayıs gibi buraya geldik. Çocuklarımız da eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Yapabilirsek burada kalmayı düşünüyoruz. Dönmeye niyetimiz yok. İstanbul’da çocukları evde tutmak da zor oluyor. Dışarı da çıkamıyorlar orada. İstanbul’da olduğumuz zaman çok gergin oluyoruz. Havalar da çok güzel gidiyor” dedi.

Yine Şile’de yazlıkta kalan vatandaşlardan Cemalettin Ulaş da koronavirüs nedeniyle İstanbul’a dönmeyi düşünmediğini dile getirerek, “Haziran ayında geldim. 20 yıldır Şile’ye geliyorum ilk kez bu yıl dönmeyi düşünmüyorum. İstanbul çok kalabalık, burası sakin ve havası temiz. Kronik rahatsızlığım da olduğu için burada kalmayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN TERCİHİ YİNE ŞİLE OLDU

Hafta sonu kampı için Şile’ye gelen Emre Aras ise “İstanbul’un yoğunluğundan kaçmak için arkadaşlarla geldik. Dün akşam kamp kurduk. Pazar günü de dönmeyi planlıyoruz. Deniz de çok güzel, dalgasız denize de gireceğiz. İlk defa Şile’ye geldim gayet sakin ve güzel bir yer” dedi.  Melahat Sevim de, “Günübirlik gezmek için gelmiştik ama deniz çok güzeldi. İlk defa bu kadar dalgasız görünce çocuğum da dayanamadı denize girdi. En son temmuz ayında gelmiştik buraya çok dalga vardı. Deniz de hala sıcak. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şileYazlıkTatilKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON ANDA KURTULDULAR!
SON ANDA KURTULDULAR!
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 saati 15 lira
Taksim'de 'değnekçi tarifesi': 1 saati 15 lira
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Maltepe'de lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans