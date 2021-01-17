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Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı

Samsun- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 10:37
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Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak,  saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıUçakYolcuAcilIniş
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