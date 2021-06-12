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YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Meteoroloji, İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında kaldı; araçlar güçlükle ilerledi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 16:30
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YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Meteoloroji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

YENİBOSNA'DA YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurYağış
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