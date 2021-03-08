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Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın

Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mart 2021 Pazartesi 09:26
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Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın

İhbar üzerine Üsküdar ve Zeynep Kamil istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre elektrik kablolarından çıkan yangın nedeniyle hastalar, yakınları ve hastane çalışanları tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Hastane anons sistemi üzerinden ‘’Bina yangın sisteminden alınan alarm sebebiyle, bulunduğunuz bölgeyi yangın merdivenlerini kullanarak güvenli bir şekilde terk ediniz.’’ uyarılarında bulunuldu. Bir hastane çalışanı "Yangının nasıl çıktığıyla alakalı bizimde bir bilgimiz yok. Bizde yeni geldik’’ dedi. Tahliye edilen bir hasta da "Nasıl olduğunu bilmiyorum. 'Yangın var' dediler biz dışarıya attık kendimizi. Çok korktuk" şeklinde konuştu. Havanın soğuk olması sebebiyle tahliye edilen hastane personeli ve hastalara battaniye dağıtıldı. İtfaiye ekipleri hastanede duman tahliyesi yaptı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarZeynep Kamil HastanesiYangınItfaiye
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