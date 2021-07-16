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Zeytinburnu ‘15 Temmuz’u ‘Destanın Uyanışı’ Sergisi İle karşıladı

‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’,  Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen ‘Destanın Uyanışı’ adlı sergi ve panel ile anıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Temmuz 2021 Cuma 10:26
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Zeytinburnu ‘15 Temmuz’u ‘Destanın Uyanışı’ Sergisi İle karşıladı

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek olan sergi ve panelin açılışını AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, 15 Temmuz Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aslantürk Varank ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saat 20.00’de sergi açılışıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programın devamında Ersin Çelik’in moderatörlüğünde İsmail Kılıçarslan ve Kenan Kıran’ın katılımıyla anma paneli düzenlendi.

“UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Zeytinburnu Meydanı’nın gazi bir meydan olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıldönümü. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütü bir darbeye kalkışmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla millet darbe kalkışmasını püskürtmüştür. 251 şehidimiz var. İlk geceden itibaren bir araya gelen Zeytinburnu hemşerilerimiz bütün demokrasi nöbeti boyunca bu meydanı hınca hınç nöbetleşerek doldurmuştur. Bugün bu anmada da hemşerilerimiz Zeytinburnu Meydanı’nı  yine doldurdular. Hepsine müteşekkirim. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi de şükranla anıyorum. 15 Temmuz’ları unutmayacağız. Unutmamak ve unutturmamak için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

“15 TEMMUZ’U KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ CEPHELERE BENZİYOR”

Programda konuşan 15 Temmuz Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aslantürk Varank, “Hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde hüzünlüyüz. O gece 251 vatan sevdalısını bu vatanın bağrına emanet ettik. O gece 8 çocuğumuz ve 11 kadın şehidimiz vardı. Bu vatanın genç evlatları o gece biz şehit verdik. 15 Temmuz’u Kurtuluş Savaşı’ndaki cephelere benzetiyorum. Zeytinburnu sokakları insan seliyle doluydu” diye konuştu.

Destanın Uyanışı Sergisi 15 Temmuz- 31 Temmuz tarihlerinde, saat 15.00- 23.00 arası vatandaşların ziyaretine açık olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Hain Darbe GirişimiZeytinburnuSergi
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