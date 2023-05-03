İSTANBUL AA- Reşat Nuri Güntekin, Melih Cevdet Anday, Zeyyat Selimoğlu, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli isimlerin hayatından kesitler, eserleri ve hayat hikayelerinin yer aldığı kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Yavuz, Adalar'ın birçok sanatçının eserlerine ilham kaynağı olduğundan bahsederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanemizle birlikte, İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerimizin sayısı 70'e yükseldi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren kütüphane sayısının bin 275'e ulaştığını belirten Yavuz, "253 halk kütüphanemizi yeniden yapılandırdık, yeni 68 halk kütüphanemizde de iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımıza çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphane ile ülkemizin dört bir yanında, özellikle de deprem bölgesinde hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Yavuz, vatandaşların olduğu her yerde kütüphane kurduklarını aktararak, yurt genelinde 18 bebek, 11 AVM, 2 gar, 2 havalimanı kütüphanesi ve cezaevlerinde kurdukları 4 adalet kütüphanesini vatandaşlarla buluşturduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi ile edebiyat müze kütüphanelerinin sayısının 11'e ulaştığını açıklayan Özgül Özkan Yavuz, şunları söyledi:

"Bu kütüphanelerle, şehirlerimizle aidiyet bağları kurmuş şair ve yazarlarımızın hatırasını yaşatmayı ve okurlarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Edebiyat müze kütüphanelerimizin bulundukları ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtmasına özen gösteriyoruz. Koleksiyonda, Adalar'da yaşamış ya da eserlerinde Adalar'a yer vermiş 92 yazarın eserleri, hayatları ve eserleriyle ilgili çalışmalar, müze kütüphaneciliğine uygun kitap ve yazma eserler bulunuyor. Kütüphanemizde, okuma salonlarına ilaveten edebiyat söyleşilerine ve sanatsal etkinliklere uygun salonlar, yazarlara ait özel odalar, sergi alanları da mevcut."