İSTANBUL- İstanbul’un çeşitli noktalarına açılan kitap-kafe ve kitap-dergi olmak üzere iki farklı konseptte hizmet veren şubelerinde ve online satış sitesi www.istanbulkitapcisi.com’da farklı kategorilerdeki binlerce kitabı okurlarla buluşturan İstanbul Kitapçısı, Dünya Müzik Günü’nü okurları sevindirecek bir kampanyayla kutluyor.

Dünya Müzik Günü’ne özel düzenlenen kampanya kapsamında; 19-25 Haziran’da müzik temalı seçili Türkçe ve İngilizce kitaplar, İstanbul Kitapçısı şubelerinde %20 indirimle satışa sunuluyor.

Kampanya dahilindeki kitaplar:

Caz Felsefesi – Daniel Martin Feige

Berlin’in İlk Günleri – Ulrich Gutmair

Müzikofili – Oliver Sacks

Türkiye’de Ağır Müziğin Geçmişi – Adnan Alper Demirci

Müzik Yazıları – Bir Seçki – Theodor W. Adorno

Denizkızı Eftalya – Boğaziçi’nin Büyülü Sesi Dönemi, Yaşamı ve Çevresi – Bilen Işıktaş

İstanbul’un Çok Sesli Batı Müziği Tarihi – Serhan Bali

Portede Saklı Tarih: Toplumsal Tarihin Merceğinden Müzik – Namık Sinan Turan

Pop Dedik

Zaman İçinde Müzik – Evin İlyasoğlu

Müzikte Romantik Dönem Bestecileri – Serhan Bali

Öteki Caz – Şevket Akıncı

Beethoven Müziğin Dönüm Noktası – Aydın Büke

Bir Leonard Cohen Kitabı – Jeff Burger

The Beatles – Hunter Davies

Müzik Tarihi – Ahmet Say

İstanbul’un Engin Sesi

The Faber Pocket Guide to Haydn

Totally Wired: The Rise and Fall of the Music Press

Funk & Soul Covers. 40th Ed.

Jazz Covers. 40th Ed.

Art Record Covers. 40th Ed.

Rock Covers. 40th Ed.

Jazz. New York in the Roaring Twenties

Harry Benson. The Beatles

The Rolling Stones: Unzipped

The Beatles A Hard Day’s Night

Amy Winehouse. Blake Wood

Guitar: The Shape of Sound (100 Iconic Designs)

The Rise Of David Bowie

The Faber Pocket Guide to Wagner

1001 Albums You Must Hear Before You Die

HABER: BÜLENT ÇAMCI