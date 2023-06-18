İSTANBUL- İstanbul’un çeşitli noktalarına açılan kitap-kafe ve kitap-dergi olmak üzere iki farklı konseptte hizmet veren şubelerinde ve online satış sitesi www.istanbulkitapcisi.com’da farklı kategorilerdeki binlerce kitabı okurlarla buluşturan İstanbul Kitapçısı, Dünya Müzik Günü’nü okurları sevindirecek bir kampanyayla kutluyor.
Dünya Müzik Günü’ne özel düzenlenen kampanya kapsamında; 19-25 Haziran’da müzik temalı seçili Türkçe ve İngilizce kitaplar, İstanbul Kitapçısı şubelerinde %20 indirimle satışa sunuluyor.
Kampanya dahilindeki kitaplar:
Caz Felsefesi – Daniel Martin Feige
Berlin’in İlk Günleri – Ulrich Gutmair
Müzikofili – Oliver Sacks
Türkiye’de Ağır Müziğin Geçmişi – Adnan Alper Demirci
Müzik Yazıları – Bir Seçki – Theodor W. Adorno
Denizkızı Eftalya – Boğaziçi’nin Büyülü Sesi Dönemi, Yaşamı ve Çevresi – Bilen Işıktaş
İstanbul’un Çok Sesli Batı Müziği Tarihi – Serhan Bali
Portede Saklı Tarih: Toplumsal Tarihin Merceğinden Müzik – Namık Sinan Turan
Pop Dedik
Zaman İçinde Müzik – Evin İlyasoğlu
Müzikte Romantik Dönem Bestecileri – Serhan Bali
Öteki Caz – Şevket Akıncı
Beethoven Müziğin Dönüm Noktası – Aydın Büke
Bir Leonard Cohen Kitabı – Jeff Burger
The Beatles – Hunter Davies
Müzik Tarihi – Ahmet Say
İstanbul’un Engin Sesi
The Faber Pocket Guide to Haydn
Totally Wired: The Rise and Fall of the Music Press
Funk & Soul Covers. 40th Ed.
Jazz Covers. 40th Ed.
Art Record Covers. 40th Ed.
Rock Covers. 40th Ed.
Jazz. New York in the Roaring Twenties
Harry Benson. The Beatles
The Rolling Stones: Unzipped
The Beatles A Hard Day’s Night
Amy Winehouse. Blake Wood
Guitar: The Shape of Sound (100 Iconic Designs)
The Rise Of David Bowie
The Faber Pocket Guide to Wagner
1001 Albums You Must Hear Before You Die
HABER: BÜLENT ÇAMCI