İSTANBUL AA- Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, İstanbul Ticaret Odası, Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB) ile Albayrak grubunun desteğiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik, yerli ve yabancı yayıncıları konuk etti.

İstanbul'u yayımcılık dünyasında bir marka haline getirip, dünyanın önemli telif pazarlarından birisi yapmayı hedefleyen programa 37 ülkeden 214 yayımcı fiziki, 55 ülkeden 196 yayımcı online katıldı.

Yayımcılık sektörü için çeşitliliği artırma amacıyla yola çıkan, Introtema Telif Hakları ve Tercüme Ajansının organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, 2 bin 500'e yakın telif görüşmesi yapıldı, bini aşkın ön anlaşma imzalandı.

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya dünya yayıncılarının Türkiye'de iş yapmalarına imkan sunarak, telif satışını teşvik eden programda yapılan anlaşmalar, sektörün güçlenmesine ve ihracatın artmasına katkı sağlıyor.