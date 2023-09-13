İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ

Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. Maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut tahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.' 1 sayfa 1 satırdan oluşmaktadır.