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10 Kasım öncesi Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odasında kapsamlı bakım ve onarım

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:09
10 Kasım öncesi Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odasında kapsamlı bakım ve onarım

İSTANBUL - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından kapsamlı bakım ve onarıma alındı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki Harem kısmında bulunan 71 numaralı oda Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bakım ve onarıma alındı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından çalışmalar öncesinde odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı. Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçiriliyor. Çalışmaların 5 Kasım günü sonra ermesiyle odanın 10 Kasım'a yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmalar süresince Atatürk’ün vefat ettiği oda başta olmak üzere Atatürk’ün çalışma odası ve banyosu ile Harem’in diğer bölümlerine ziyaretler devam edebiliyor.  


 

"5 KASIM GÜNÜ ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK"

Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, "Bu sene Atatürk'ün yatak odasında yüzey temizliği ve mimari yüzeyler gibi bir çalışma yürütüyoruz. İlk olarak fotoğrafla hasar tespitimizi belirledik. Öncesini ve sonrasını karşılaştırabilmek adına dijital arşivimizi aktardık. Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 12 kişiden oluşan uzman ekibimizle beraber hangi yöntemleri uygulayacağımıza karar verdik. Malzeme teminimizi sağladık. Arkasından güvenli bölgede çalışabilmek adına iskelemizi kurduk ve çalışmalarımız başladı. Uzman ekibimizin içerisinde hem restoratör arkadaşlarımız hem de kalemkar arkadaşlarımız bulunmakta. İlk olarak yaptığımız çalışma kuru temizlik çalışması. Bunu vakumlu restorasyon süpürgesi ve fırçası yardımıyla yüzeyleri kirden arındırdık. Hemen arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Tabii ki zaman içerisinde oluşan çatlaklar var ve bu çatlakları enjeksiyon sistemiyle doldurduk ve arkasından yine boya kakmalarını macunlama yöntemiyle kontrol altına almaya çalıştık. Bunun için bir gün kurumasını bekledik. Zımparalama çalışması yaparak tozdan arındırdık. 5 Kasım itibariyle çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Elbette ziyaretimiz açık. Biz aslında restorasyon daire başkanlığı olarak periyodik bakım ve temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu sadece bu hem bu olay için geçerli. Sarayın diğer mekanlarında da bu çalışmaları yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda gerek parke, kapı kanatları, pencere doğramalarında bu çalışmaları yürütmüştük. Bu seneki hedefimiz de mimari yüzeylerdeki daha ince işçilik isteyen çalışmalardır" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürkün Dolmabahçedeki Odası10 Kasım
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