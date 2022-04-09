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10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı

ÇEKMEKÖY'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Otomobil içerisindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2022 Cumartesi 09:14
10 metre yükseklikten aşağı düştü: 1 yaralı

Kaza saat 23:00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyOtomobilEl FreniKazaTrafik Kazası
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