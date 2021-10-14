125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Ocak, 30 Eylül tarihleri arasında 8 milyon 244 bin 669 aracın denetlendiğini, 124 bin 704 sürücüye cep telefonu kullandıkları için ceza kesildiğini açıkladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan ve ceza kesilen sürücülerin verilerini paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 OCAK-30 EYLÜL tarihleri arasında; 8.244.669 araç denetlendi 124.704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil." ifadeleri yer aldı