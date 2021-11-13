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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ara tatil yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk oluştu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 15:50
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ara tatil yoğunluğu

İlk ve orta öğretim okulları ara tatile girdi. 9 günlük ara tatil nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

Tatili hem İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler hem de farklı illerden İstanbul'a gelenler nedeniyle yoğunluk otogar girişinde başladı. 

Ara tatili çocuklarıyla birlikte İzmit'te geçireceğini belirten Gülay Altunışık, "Şimdi anneannemize gidiyoruz. Sonra akraba ziyaretleri yapacağız. Çocuklar için de birkaç yere gideceğiz eğlenmeleri için." dedi. 12 yaşındaki Nisa Liva Altunışık ise, "Okulumu özleyeceğim. Hem okumayı hem ders yapmayı özleyeceğim. Tatilimi annemin dediği gibi değerlendireceğim "diye konuştu.

"DERSLER DE EĞLENCELİ OLUYOR"

13 yaşındaki Cenk Aydın, "Arkadaşlarımla oyunlar oynamayı özleyeceğim. Öğretmenlerimi de özleyeceğim. Okulumu çok seviyorum. 9 günlük tatilde anneannemi ziyaret edeceğim. Köyde arkadaşım var onunla görüşeceğim" dedi.

"İSTANBUL'A TATİL AMAÇLI GELDİK"

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Şefika Öksüz, "Ege'deydik buraya geldik tatil amaçlı. Ailemiz burada hem ziyaret edelim hem de tatilimizi güzel değerlendirelim istedik. Biletlerimizi ayarladık. Sinemaya gideceğiz. 2 gün tiyatro var. Etkinliklere katılacağız. Dolu dolu geçecek tatilimiz" ifadelerini kullandı.

Ada Öksüz, "Annemin de dediği gibi buraya tatil için geldik. Birlikte sinemaya, tiyatroya gideceğiz. Eğleneceğiz. Oyunlar oynayacağız, ders çalışacağız. Arkadaşlarımı ve ders yapmayı özleyeceğim" dedi. Ablasıyla beraber oyun oynayacağını söyleyen Su Öksüz, "Ben ablamla beraber oyun oynayacağım. Sinemaya, tiyatroya gideceğim ve anneannemle bol bol zaman geçireceğim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi OtogarıTatilOkul
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