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15 Temmuz Şehitler Köprüsü uçak geçişi gösterisi sırasında trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Uçak Geçişi' gösterisi nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 16:18
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü uçak geçişi gösterisi sırasında trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (DHA)

Polis ekipleri, köprü girişlerini tutarak gelen araçları farklı bir yöne yönlendirdi. Gösteri nedeniyle Zincirlikuyu mevkii Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler araçları durdurarak aşağı indi. Gösterinin ardından trafik normale döndü. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Eylül 2021 Pazar günü 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1, T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan 'Tünelden Uçak Geçişi' ile ilgili geçici olarak yollar kapatılacaktır" denildi.

DHA

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15 Temmuz Şehitler KöprüsüUçak GeçişiGösteriTrafiğe Kapatıldı
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