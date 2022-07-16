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15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi

15 Temmuz darbe girişiminin 6. Yılında, 15 Temmuz Şehitleri için 90 bin camide sela okundu. Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar sokaklara dökülürken, saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden şehitler için sela okundu. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 02:01
15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. Yılında, 15 Temmuz Şehitleri için 90 bin camiden sela okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüpsultan, Fatih, Süleymaniye, Taksim camileri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide şehitler için sela okundu. Darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla camilerin ışıkları sabaha kadar açık tutulacak. Büyük Çamlıca Camii'nde de mahyaya Türk Bayrağı asıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe Girişimi15 Temmuz şehitlerişehitCamiSelaFetöTerörörgütDarbeKalkışma
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