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2 kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

SARIYER'de gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları ile tartışan bir kişi, çevreye kurşun yağdırdı. Caddenin ortasında 2 arkadaşını vurarak yaralayan Barış Ü., vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kavgadan sonra saldırganın üzerine çökenler ve yaralıların ambulans beklemesi cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mart 2022 Salı 08:14
2 kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Olay, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. Arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Barış Ü. bir anda yanındaki silahı çıkararak arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.    

SALDIRGANI ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da olaya karışan Barış Ü.'yü yakaladı. Barış Ü. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada silah kullanan Barış Ü. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYDAN SONRA YAŞANANLAR KAMERADA

Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken, saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşlar, bir an olsun üzerinden ayrılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerBüyükdereSilahSaldırıYaralama
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