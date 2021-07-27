25 Çöpkapar ile müsilaj temizliğine destek

İSTANBUL - Müsilaj temizliğine destek için Cif, 5 yeni çöpkaparı daha denize indireceğini duyurdu. 9 ay önce Eminönü, Kadıköy ve Karaköy sahiline indirilen 20 çöpkaparın filtreleri de özel olarak müsilaj temizliğine uygun hale getirildi.





2020 yılı Eylül ayında İstanbul Boğazı yüzeyindeki atıkların temizlenmesi için Kadıköy, Eminönü, Karaköy sahillerine “Cif Çöpkapar” isimli atık toplama ünitelerini yerleştiren Cif, ünitelerin müsilaj temizliğine katkı sağlaması üzerine harekete geçti. Cif Çöpkapar’ların daha etkili müsilaj temizliği yapabilmesi için özel filtre kullanmaya başlayan marka aynı zamanda ileri bir tarih için planlanan 5 yeni Cif Çöpkapar’ı da daha erken bir dönemde denize indiriyor. Böylece 25 adet Cif Çöpkapar Marmara Denizi’nden kesintisiz olarak yüzey müsilajı temizleyerek müsilajın deniz tabanına çökmesinin önüne geçecek.





ÇÖPKAPARLAR 13 TON ATIK TOPLADI





Marmara Denizi’ndeki Cif Çöpkapar sayısını artırarak müsilajla mücadeleye destek vermek isteyen kurumlarla iş birliğine olumlu baktıklarını belirten Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Temizken Güzel” projemiz kapsamında İstanbul Boğazı’ndaki kirlilikle mücadeleye destek vermek için dokuz ay önce Eminönü, Karaköy ve Kadıköy sahillerinde denize yerleştirdiğimiz 20 Cif Çöpkapar ile bugüne kadar 13 ton atık toplandı” dedi.





GÜNLÜK 15 KİLO MÜSİLAJ TOPLAMA KAPASİTESİ





Yüzey atıklarını yakalamak üzere tasarlanan Cif Çöpkapar’ların deniz yüzeyinde oluşan müsilajı da temizlediğini fark edince filtrelerini de değiştirdiklerine dikkat çeken Yılmaz, “Her bir ünite için günlük 15 kilograma kadar müsilaj toplama kapasitesine çıktık. Çöpkaparlarımız deniz düzeyindeki müsilajı toplayarak deniz tabanına inmesine engel oluyor. Çözüme yönelik atılan her adımın önemli ve öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, ileri dönem için planladığımız 5 yeni Cif Çöpkapar’ın kurulumunu da öne çektik. Cif Çöpkapar’ların sayısını artırmak konusunda katkıda bulunacak kurum ve kuruluşlarla da iş birliğine açığız. Çöpkapar’ların sorunun çözümü noktasında sadece destek unsurlar olduğunun bilincindeyiz. Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu konusunda resmi kurumlar ile akademik dünyanın değerlendirmelerini ve eylem planlarını yakından takip ediyoruz. Kamunun, akademik dünyanın, sivil toplumun ve özel sektörün iş birliğiyle bu alanda kalıcı çözüme katkı sağlanabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.