Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.338,46
ALTIN
913,39
DOLAR
14,75
STERLİN
19,33
EURO
16,08
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak

Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali’ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde sinema salonlarında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan rahatlıkla takip edilebilecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 11:34
27 film, görme engelli sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41’inci İstanbul Film Festivali, bu yıl da görme engelli festival takipçilerine kapılarını açacak. Turkcell’in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9’u Ulusal Yarışma'da yer alan, 18’i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak. Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleme fırsatı yakalayacak.

GÖRME ENGELLİLER BEYAZPERDEDEKİ HİÇBİR AYRINTIYI KAÇIRMIYOR

Turkcell’in ücretsiz Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlıyor. Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Ayrıca altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor.

Hayal Ortağım’la şimdiye kadar 330’dan fazla filmin sesli betimlemesi görme engelli bireylere ulaştırıldı.

İstanbul Film Festivali’nde sesli betimleme teknolojisiyle yer alacak filmler şöyle:

Ulusal Yarışma filmleri: Birlikte Öleceğiz, Dört Duvar, Ela ile Hilmi ve Ali, Kerr, Klondike, Mukavemet, Turna Misali, Yaban, Zuhal.

Programda yer alan diğer filmler: After Yang / Yang'dan Sonra, Arthur Rambo, Both Sides of the Blade / Bıçağın İki Yüzü, Clara Sola, C’mon C’mon / Yaşamaya Bak, Earwig, Hatching / Kuluçka, Hit the Road / Yola Devam, Huda's Salon / Huda'nın Sırrı, La Croisade / Kurtarıcı, Nitram, Olga, Peter Von Kant, Sundown / Günbatımı, The Innocents / Masumlar, The Middle Man / Aracı, The Story of My Wife / Bir Evlilik Hikâyesi, Vortex.

DHA

Anahtar Kelimeler:
41. İstanbul Film FestivaliFilmSinemaGörme Engelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın
Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın
İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı
İstanbul Emniyeti toplum destekli polis uygulamalarını tanıttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans