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3’üncü Marmara Denizi Sempozyumu 8 Ocak’ta başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2022 Salı 15:04
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3’üncü Marmara Denizi Sempozyumu 8 Ocak’ta başlıyor

İSTANBUL - Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu’nun 3’üncüsü, 8-9 Ocak tarihlerinde Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Marmara Denizi Sempozyumu’nun ilki 2000 yılında, ikincisi 2010 yılında yapılmıştı. Özellikle 2010 yılındaki sempozyumda günümüzde önemli sorun teşkil eden müsilaj konusu tartışılmıştı.

Sempozyumun konuşmacıları arasında TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TBMM Müsilaj Komisyonu üyeleri, deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu yer alıyor.

MÜSİLAJ, KİRLİLİK, BİYOÇEŞİTLİLİK, BALIKÇILIK KONULARI ELE ALINACAK

İş Bankası Genel Müdürlük binasında yer alan İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak olan sempozyumda deniz salyası (müsilaj), kirlilik, biyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk Boğazları ve deniz ulaşımı konuları, farklı disiplinlerce kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sempozyum İş Bankası'nın Youtube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.
 

ÖDÜL TÖRENİ 8 OCAK’TA

Sempozyumda bu yıl Marmara Denizi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte özgün çalışmalar yürüten araştırmacılar ödüllendirilecek. Ödül töreni 8 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Bilim insanlarını, karar vericileri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, bakanlıkları,  balıkçı kooperatiflerini, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ni, deniz ulaşımı ve turizm sektörlerini bir araya getiren sempozyumda, farklı disiplinlerden 100’ün üzerinde katılımcı Marmara Denizi’yle ilgili makaleleriyle yer alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
3üncü Marmara Denizi Sempozyumu8 Ocak
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