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4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde "Organ ve Doku Ticareti" yapan şebekeye  düzenlenen operasyonda aralarında doktorun da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34
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4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Organ ve Doku Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Ağustos'ta İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, böbrek vericileri olduğu tespit edilen C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B. ve İ.E. Nevşehir'de, O.Y. Kayseri'de gözaltına alınırken, böbrek alıcısı K.Ü. Mardin'de, kimlik bilgileri kullanılarak sahte evrak hazırlayarak böbrek nakli gerçekleştirdiği öne sürülen M.Ü. İstanbul'da gözaltına alındı.  Adli soruşturmanın devamında, şüphelilerden B.A.'nın böbreğini borçlarından dolayı zorla satmak durumunda kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmalar sonucu böbreği aldığı belirlenen E.U. ile kimlik bilgileri üzerinden yasadışı organ nakli yapılan kardeşi M.Ş.U. 12 Ağustos'ta Mardin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekiplerince yakalanan ve “Resmi Belgede Sahtecilik" ile “Organ ve Doku Ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y, B.A, E.U. ve M.Ş.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken K.Ü, M.Ü. ve İ.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.  Operasyonda gözaltına alınan N.B. ve İ.E.  ise tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Organ Ve Doku TicaretiYasadışıOperasyonOrganDoku
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