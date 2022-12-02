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47 sanatçının eseri, Boğaziçi öğrencilerine destek oldu

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından, 47 sanatçının katkılarıyla düzenlenen “Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik” sergisi 1 Aralık’ta açıldı. 15 Aralık’a kadar ziyarete açık olan sergiden elde edilen gelir, “Boğaziçi Değerler Burs Fonu”na aktarılacak.

02 Aralık 2022 Cuma 11:53
47 sanatçının eseri, Boğaziçi öğrencilerine destek oldu

Sergi, yapıtları yer alan sanatçıların, Selen Uçer, Gülsün Bilgehan, Deniz Yüce Başarır, Banu Zeytinoğlu, Naci Başerdem gibi iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının katılımıyla The Marmara Pera’da 1 Aralık Perşembe akşamı açıldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından 47 sanatçının farklı mecralardaki yapıtlarının bir araya getirildiği sergideki eserlerin önemli bir bölümü açılış akşamı satıldı. 15 Aralık’a kadar ziyarete açık olan sergiden elde edilen gelir, “Boğaziçi Değerler Burs Fonu”na aktarılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından Meral Kurdaş, Leyla Sürmeli ve Leyla Derya’nın öncülüğünde düzenlenen “Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik” sergisi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin düşlerine giden yolda gençlere destek olmayı amaçlıyor. Sergiye farklı mecralardaki yapıtlarıyla katılan sanatçılar, yapıtlarının satışından elde edilen gelirin önemli bir kısmını “Boğaziçi Değerler Burs Fonu”na bağışlıyor. 2021 yılında 118 öğrenciye burs veren BÜMED, “Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik” sergisiyle umudu ve dayanışmayı sanatla çoğaltarak daha fazla öğrencinin hayatına dokunabilmeyi amaçlıyor.

KÜRESEL VE YEREL SORUNLARA VURGU

Dünyayı ve insanlık hâllerini anlatan “Hâller | Hayaller: Uyumsuz Zamanlarda Dirençlilik” sergisi, ziyaretçilerini düşünmeye, yeni sorular sordurmaya, anlamaya, düş kurmaya ve paylaşmaya teşvik ediyor. Sergideki yapıtlar, ekolojiden sağlığa, eğitimden yaşam hakkına uzanan pek çok alanda baş gösteren küresel ve yerel sorunlara karşı insanın direngen doğasını ön plana çıkartıyor. Giderek artan burs başvurularına kaynak yaratmak için Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından hayata geçirilen sergi, daha fazla gence destek vermeye, yaşanan gerçeklere karşı düş kurmaya, paylaşarak düşleri çoğaltmaya davet ediyor.

Sergi, 1 - 15 Aralık 2022 süresince 10:30 - 19:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide Yapıtları Yer Alan Sanatçılar:

Ali Yaycıoğlu, Artin Demirci, Atalay Mansuroğlu, Aydemir Ökmen, Ayşenur Köksal, Aytaç Armağan, Beyza Boynudelik, Can Göknil, Cemal Erez, Cumhur Özer, Çağla Saydağ Karter, Devrim Erbil, Dilek Demirci, Doğu Çankaya, Elvan Erdin, Emre Senan, Esra Carus, Fatih Alkan, Hanefi Yeter, Işıl Güleçyüz, Jennifer Sertel Schneller, Joel Menemşe, Leyla Hancı, Leyla Sakpınar, Maria Sezer, Mehmet Güleryüz, Meryem Eroğan, Mustafa Özay, Muzaffer Akyol, Nedret Sekban, Nilgün Tüzüntürk, Nur Koçak, Nurcan Çağlar, Okan Dedeoğlu, Onur Hastürk, Pınar Tınç, Rasin Arsebük (Rasin), Ruhiye Onurel (Roş), Serap Başol, Serap Murathanoğlu Eyrenci, Shahnaz Aghayeva, Sonat Çavuşoğlu, Süleyman Çağlayan, Tuba İnal, Uğural Gafuroğlu, Yasemin Erdin Tavukçu, Züleyha Altıntaş

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar DerneğiSergi
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