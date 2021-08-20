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5 metre yükseklikten düştü; çığlıklarını apartman sakinleri duydu

ŞİŞLİ'de 5 metre yükseklikten bina bahçesi ile gecekondu arasındaki  boşluğa düşen kişi yaralanarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ağustos 2021 Cuma 10:55
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5 metre yükseklikten düştü; çığlıklarını apartman sakinleri duydu

Olay, Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarından meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, binanın bahçesi ile gecekondunun arasındaki boşluğa düştü. 5 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi bulunduğu yerde mahsur kaldı ve yardım çığlıkları atmaya başladı. Bir süre bağıran kişiyi yan tarafta bulunan daire sakinleri fark etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

MAHSUR KALAN YARALIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boşlukta bulunan yaralı kişiye müdahale edemedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağ ayak bileği kırılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

"POLİSE HABER VERMEYİN BEN ÇIKARIM"

Sesleri duyup balkonda boşluğa düşen kişiyi gören Fatih Kamber "Sabah vatandaşın sesini duyduk, bulunduğunuz yerden gösterdiğiniz yere düştü. Biraz stres oldu. 'Polise haber vermeyin, ben kendim çıkarım' diyordu. İtfaiye, polis ve ambulans hepsi beraber geldi, çok büyük bir sıkıntısı yok. Arkadaşı bulunduğu yerden kurtardılar. Pantolonu falan yırtılmıştı. İlk başta biz şüphelenmiştik. Muhtemelen bir kaza" diye konuştu.

"TELEFON İLE KONUŞUYOR ZANNETTİM"

Boşlukta mahsur kalanın yanına gelen Halil Çakır da "Sabahın 08.30'undan bağırmalar vardı. Ben telefon ile konuşuyor zannettim. Ona  'bağırma' diye seslendim. Bir baktık ki buradaki boşluğa düşmüş. Sağ bileği kırılmış. Önce burada oturduğunu söyledi sonra başka bir binada oturduğunu söyledi. Üzerinde kimlik yoktu" dedi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliKazaDüşmeItfaiyeMecidiyeköy
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