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7 mahallede 7 park, hizmete açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 7 mahalledeki 7 parkın açılışı dün, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Kasım 2021 Cuma 10:50
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7 mahallede 7 park, hizmete açıldı

Arnavutköy Belediyesi, özel park projesi oluşturmuştu. Vatandaşların hoş vakit geçireceği toplam 7 park, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından tamamlandı. Dün Haraççı Mahallesi Vardar Parkta gerçekleştirilen açılışa Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  Vatandaşın kullanımına açılan parkların adı ise Toros Sokak, Hamidiye, Süleymaniye,Vardar, Taşoluk Toki, Osmangazi, Ahu Sokak Parkı.

ZİHİNSEL GELİŞİMLERİNİ TAMAMLAYACAKLAR

Toplamda 16 bin 182 metrekare alanda inşa edilen parklar, yeşil alan düzenlenmesi, sert zemin çalışması, peyzaj alanları ve spor alanları ile her yaştan Arnavutköy’de oturan vatandaşlara hizmet edecek. Ayrıca yapılan tüm parklarda geleneksel oyunlara da yer verilerek, oyun çizgileri çizildi. Yapılan yeni parklarla çocukların oyun oynayarak hem zihinsel hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde geliştirebilecekleri belirtildi.

AKTİF YEŞİL ALANLARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Açılan 7 parkın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Haşim Baltacı, “Arnavutköy, yeşillik ve doğal güzellikler anlamında son derece güzel, yeterli bir ilçemiz. Ancak gençlerimizin daha fazla yararlanabileceği aktif yeşil alanların önemi çok daha büyük. Bu amaçla ciddi sayıda yeşil alanımızı, parkımızı ilçemize kazandırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün açmış olduğumuz toplam 7 parkımız da bu çalışmaların sonucuydu” açıklamasını yaptı.

Çocuklar ve gençlerin park alanlarında gönüllerince vakit geçirebileceklerini ifade eden Başkan Haşim Baltacı, “İsteyen istediği saatte gelip buralarda oturabilir, çocuklar oyunlar oynayabilir. Bu alanlar sosyalleşmek adına çok önemli. Vatandaşlarımız parklarımızı, güle güle kullansın” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
7 Mahallede 7 ParkArnavutköy Belediyesi
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