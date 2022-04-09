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8 ayda 620 sokak hayvanın tedavisi yapıldı

Ağustos ayında yenilenerek tekrar hizmete alınan Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde, 8 ayda 620 sokak hayvanı başarılı geçen ameliyatların ardından sağlığına kavuştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2022 Cumartesi 10:31
8 ayda 620 sokak hayvanın tedavisi yapıldı

Geçtiğimiz ağustos ayında yenilenerek tekrar hizmete alınan bakımevinde ekipler, özellikle kış mevsiminde çeşitli sebeplerden dolayı sakatlanan, yaralanan, ya da kaza geçiren sokak hayvanlarına sahada acil müdahalede bulunup, teşhis sonrası birçok ameliyat operasyonlarını da başarıyla yürüttü.

Bakımevinde ağustos ayından bu yana; 494 hayvanın tedavisi başarıyla sonuçlanırken, 97 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 29 adet minik dosta da kırık operasyonu yapıldı. Aynı zamanda ilçedeki tüm sokak hayvanları için 2 bin 430 kilogram mama dağıtımı gerçekleşti.

YENİLENEN BAKIMEVİ HASTANE SEVİYESİNDE HİZMET VERİYOR

Yaklaşık 8 ay önce bulunduğu yapı dahil komple yenilenip tekrar hizmete sunulan Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, mevcut hayvan kapasitesini 36’dan 81’e çıkarmış, sahip olduğu son sistem röntgen cihazı ile muayene esnasında kırık şüphesi olan minik canların röntgenini anlık çekerek, teşhis koyabilir duruma gelmişti. Teşhis sonrasında ise kırık operasyonları uzman hekimler tarafından geçici bakımevinde yapılabiliyordu.

Bakımevinde, kan örneklerini analiz edebilen hemogram, kedi ve köpek olmak üzere 2 adet gelişmiş ameliyathane, 2 adet yoğun bakım ünitesi, 3 adet bakım odası bulunurken aynı zamanda 1 adet operasyon sonrası için steril oda ve yeni doğum yapan kediler için yavrulu oda bulunuyor. Sahada yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlara hizmet vermek için 2 adet araç ise 7 gün 24 saat olmak kaydıyla Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi bünyesinde hizmet veriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi
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