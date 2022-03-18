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9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon

İSTANBUL merkezli 12 ilde kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2022 Cuma 08:28
9 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Kişinin, Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, gelen ihbarlar üzerine telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kendilerini hakim, savcı, asker ya da polis olarak tanıtan çete üyelerinin telefon açtıkları mağdurlara, FETÖ yada başka terör örgütlerinin isimlerini vererek, çalışma yaptıklarını ve terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, sürekli talimat verdikleri ve bu şekilde vatandaşların hesaplarındaki paraları çektirerek bir yere bırakmalarını sağladıkları, ardından da paraları alarak kayıplara karıştıkları belirlendi. Polis, şüphelilerin sürekli yöntem ve adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıklarını, yabancıların üzerine kayıtlı gsm hattı, araç ve kimlikleri kullandıkları, hesaplara gönderilen paraların takibini güçleştirerek parçalayıp 3. ve 4.kişilere gönderdiklerini tespit etti.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul merkezli, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne, İzmir, Adana, Bursa, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Mardin, Tekirdağ'da operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.


49 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden, örgüt lideri C.Y. ile örgütün İstanbul sorumlusu M.Ş. ve örgüt üyelerinin birçok suçtan aranmalarının ve farklı suç türlerinden çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi. 12 ilde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 37 kişi yakalandı. Çete lideri olduğu iddia edilen bir kişi Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Evde yapılan aramaların ardından çete lideri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 2 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.


MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Yapılan çalışmalarda çetenin sadece 9 kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, rakamın daha da artacağı öğrenildi. Çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgunu, kuyumcular ve galericiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2022 09:34
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüSiber SuçlarTelefonDolandırıcıPolisOperasyon
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