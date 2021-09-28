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Akıllı trafik projesiyle ödülün sahibi oldu

TEKNOFEST 2021’de Akıllı Ulaşım kategorisinde yarışan Uğur Okulları 8’inci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol Ünitesi " isimli projesi ile üçüncü oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 10:49
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Akıllı trafik projesiyle ödülün sahibi oldu

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21’e Gaziemir, Balıkesir, Gaziantep, Muratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüslerinde öğrenim gören 11 öğrencinin geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan Uğur Okulları yarışmadan ödülle döndü. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8. sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı" isimli projesi ile Akıllı Ulaşım kategorisinde 3. oldu. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ise Teknolojik Tasarım dalında birincilik ödülünü kazanan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu söyledi.

MAKİNE MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM

TEKNOFEST’te ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu anlatan Barkın Özsoy, mekanik ve yazılım konusunda araştırmaya meraklı bir öğrenci olduğunu söyledi. Projeye başlamadan önce internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdığını söyleyen Barkın, “Fen Bilimleri öğretmenim Bengi Nur Kankılıç danışmanlığında literatür taraması yaptık. Sonrasında fikirlerimizi paylaşmak, önerilerini almak için İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık. Kontrol ünitesi, dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon sistemi uygulamalarında kullanılabilecek. Ayrıca projede yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz sabit ve değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması, mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetildi. Böylece akıllı trafik sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Etrafımızdaki birçok makina otomasyon ile çalışıyor. İleride bunun daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yazılım konusunda geliştirerek, makina mühendisi olmak istiyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTEKNOFESTAkıllı Trafik
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