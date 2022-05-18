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AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:50
AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor

İSTANBULAKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamada, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ve 40 ila 75 kilometre saat hıza ulaşmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sıcaklığın 5 ila 8 derece azalarak, bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edildiği kaydedildi.


 

12:00-22:00'YE KADAR YAĞIŞ 

İstanbul'da saat 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, saat 15.00'ten sonra il genelinde etkili olması beklendiği vurgulandı. Yağışlı havanın saat 22.00'den itibaren, serin havanın ise cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Sıcak ve nemli havaların ardından, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ile birlikte gelen soğuk hava nedeniyla, kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, yağış anında fırtına ve gök gürültüsüyle birlikte, kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışların, birkaç saat sürmesi ve önemli miktarda yağış bırakmasının beklendiği bildirildi. 


 

AĞAÇ DEVRİLEBİLİR, TABELA UÇABİLİR UYARISI

Şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için İBB ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı belirtilen açıklamada, ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AKOMSağanak YağışIstanbul
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