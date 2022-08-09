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AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İSTANBUL'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

09 Ağustos 2022 Salı 17:29
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. 

AKOM'un açıklamasında "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.  

AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiAKOMYağmurYağışUyarı
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