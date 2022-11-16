Alevi Dernekleri Ã¼yeleri saldÄ±rÄ± noktasÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±

BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesi'nde vefat edenler anÄ±lmaya devam ediyor. BugÃ¼n saat 10.00'da ise Alevi dernekleri Ã¼yeleri patlamanÄ±n olduÄŸu noktaya gelerek vefat edenler iÃ§in karanfil bÄ±raktÄ±. Karanfil bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dua edildi.Â

Alevi Dernekleri Federasyonu BaÅŸkanÄ± Celal FÄ±rat "TÃ¼rkiye'de olan bÃ¼tÃ¼n katliamlarÄ± herkesin kÄ±namasÄ± lazÄ±m. Bizler Alevi Ã¶rgÃ¼tleri olarak Ã¶zellikle itikat inancÄ±mÄ±zda bir insanÄ± katleden hangi inanÃ§tan olsa cemevlerimize almayÄ±z. Biz bu ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yoruz. BugÃ¼n onlarÄ± saygÄ±yla yad ediyoruz. TÃ¼rkiye'de bu meselelerin artÄ±k konuÅŸmaktan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±p, yoÄŸun bir boyutta el ele olmamÄ±z lazÄ±m. Hep beraber terÃ¶rÃ¼ lanetlememiz lazÄ±m. GerÃ§ekten finansman eden kimse yÃ¼zÃ¼ne bakÄ±lmamasÄ± lazÄ±m" dedi. Â

HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ercan GeÃ§mez ise, "TerÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ lanetliyoruz. TopraÄŸa dÃ¼ÅŸen canlarÄ±mÄ±zÄ± saygÄ±yla hÃ¼rmetle anÄ±yorum. TÃ¼rkiye bunlardan Ã§Ä±k acÄ± Ã§ekti. Bu bir insanlÄ±k suÃ§udur" diye konuÅŸtu.