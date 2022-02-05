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Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti

İSTANBUL’da karın erimesiyle doluluk oranı hızla artan Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti. Derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengi oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2022 Cumartesi 10:43
Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti

SON BİR HAFTADA YÜZDE 11 ARTIŞ

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karın erimesiyle birlikte barajlar hızla dolmaya başladı. Son bir haftadaki artış yüzde 11.17'ye ulaştı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtünün hızla erimesi baraj göllerini besleyen dereleri adeta coşturdu. Doluluk oranın hızla yükseldiği ve bugün yüzde 53'e kadar çıktığı Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi kahverengine döndü.

KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU

Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önceden koyun ve keçilerin otlamaya başlayan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Bu alanlardan biri tarihi Mağlova su kemerinin bulunduğu alan oldu. Daha önce suların tamamen çekildiği alan, önce karla daha sonra suyla doldu.

ISTRANCALAR DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI 

Istanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Elmalı barajında doluluk oran yüzde 88.38'e, Ömerli barajında yüzde 84.2'ye çıktı. İstanbul'da Sazlıdere barajı hariç tüm barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.  

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY                                       %53.00

BÜYÜKÇEKMECE                             %59.69

DARLIK                                              %62.63

ELMALI                                              %88.38

ISTRANCALAR                                  %100

KAZANDERE                                     %68.16

ÖMERLİ                                             %84.02

PAPUÇDERE                                      %66,93

SAZLIDERE                                       %36.04

TERKOS                                             %62.82

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBarajSuAlibeyköy Barajı
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