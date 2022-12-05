Alibeyköy'de kaza yapan tramvayla İETT otobüsü kaldırıldı

İSTANBUL - Alibeyköy Tramvay Durağı'nda meydana gelen ve 33 kişinin yaralandığı kazaya karışan İETT otobüsü ile tramvay olay yerinden kaldırıldı.



Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere sevk edilirken, otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Saatler süren çalışmaların ardından ikiye bölünen İETT otobüsü ile tramvay olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin ise temizlik çalışmaları devam ediyor.