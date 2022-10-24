Arel Ãœniversitesi'ndeki Ã§Ã¶kmeyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°STANBUL - Arel Ãœniversitesi SefakÃ¶y kampÃ¼sÃ¼nde dÃ¼n meydana gelen Ã§Ã¶kmeyle ilgili KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Â



SefakÃ¶y'de bulunan Arel Ãœniversitesiâ€™nin bitiÅŸiÄŸindeki bir konut inÅŸaatÄ±nda dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda istinat duvarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kmesi, Ã¼niversite binasÄ±nda da gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe neden oldu. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± konuyla alakalÄ± bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°lk tespitlere gÃ¶re herhangi bir yaralÄ± veya can kaybÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan derhal soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturmanÄ±n tÃ¼m yÃ¶nleriyle titizlikle devam ettiÄŸi bilgisine yer verildi.