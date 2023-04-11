Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kültür gezisi düzenliyor

İSTANBUL - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle deprem bölgelerinden gelerek Arnavutköy’e yerleşen depremzede kadınlara moral vermek için kültür gezileri düzenliyor. Depremzede kadınlar son olarak Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Tepesi ve Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret etti. Cami ve türbe gezileri ile moral depolayan kadınlar, rehberler eşliğinde hem önemli bilgiler öğrendiler hem de ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Etkinlikten dolayı mutluluklarını dile getiren kadınlar, Arnavutköy Belediyesi ve yetkililerine teşekkür ettiler.

“Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım”

Yapılan ziyaretlerin kendilerine büyük moral verdiğini söyleyen Saniye Tortumlu, “Arnavutköy’e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bizlere çok güzel moral oldu. Böyle bir geziye gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Hep görmek istediğim yerlerdi buralar. Burası maneviyatı çok güzel bir cami, içimiz huzur doldu. Nasip olursa buradan sonra Yuşa Hazretlerinin türbesine gideceğiz. Orayı da çok merak ediyorum. Orayı da ilk kez göreceğim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” dedi.

Arnavutköy Belediyesi’nin kendilerine her alanda destek olduğunu belirten Zeynep Demir, “Malatya’dan geliyorum, depremzedeyim. Depremden sonra Arnavutköy’e geldik, çok memnunuz, Allah razı olsun belediyemizden. Arnavutköy Belediyesi olarak kıyafet yardımı, gıda yardımı, nakdi yardım yapıldı. Bugün de Hz. Yuşa Tepesi ve Çamlıca Camii’ni gezdik. Çok güzel bir geziydi, belediyemize çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN