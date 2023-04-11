Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.101,97
ALTIN
1.240,25
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kültür gezisi düzenliyor

Arnavutköy Belediyesi, deprem bölgelerinden gelerek Arnavutköy’de konaklayan depremzedeler için Ramazan ayı boyunca kültür gezisi düzenliyor. 

11 Nisan 2023 Salı 11:10
0 Okunma
Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kültür gezisi düzenliyor

İSTANBUL - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle deprem bölgelerinden gelerek Arnavutköy’e yerleşen depremzede kadınlara moral vermek için kültür gezileri düzenliyor. Depremzede kadınlar son olarak Çamlıca Camii, Hz. Yuşa Tepesi ve Hz. Yuşa Türbesi’ni ziyaret etti. Cami ve türbe gezileri ile moral depolayan kadınlar, rehberler eşliğinde hem önemli bilgiler öğrendiler hem de ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Etkinlikten dolayı mutluluklarını dile getiren kadınlar, Arnavutköy Belediyesi ve yetkililerine teşekkür ettiler.

“Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım”

Yapılan ziyaretlerin kendilerine büyük moral verdiğini söyleyen Saniye Tortumlu, “Arnavutköy’e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bizlere çok güzel moral oldu. Böyle bir geziye gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Hep görmek istediğim yerlerdi buralar. Burası maneviyatı çok güzel bir cami, içimiz huzur doldu. Nasip olursa buradan sonra Yuşa Hazretlerinin türbesine gideceğiz. Orayı da çok merak ediyorum. Orayı da ilk kez göreceğim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” dedi.

Arnavutköy Belediyesi’nin kendilerine her alanda destek olduğunu belirten Zeynep Demir, “Malatya’dan geliyorum, depremzedeyim. Depremden sonra Arnavutköy’e geldik, çok memnunuz, Allah razı olsun belediyemizden. Arnavutköy Belediyesi olarak kıyafet yardımı, gıda yardımı, nakdi yardım yapıldı. Bugün de Hz. Yuşa Tepesi ve Çamlıca Camii’ni gezdik. Çok güzel bir geziydi, belediyemize çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşar Kemal Maltepe’de anıldı
Yaşar Kemal Maltepe’de anıldı
Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü
Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü
Fatihli minikler 2. Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde keyifli vakit geçirdiler
Fatihli minikler 2. Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde keyifli vakit geçirdiler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans