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Arnavutköy'de enişteden kurşun yağmuru 

ARNAVUTKÖY’de eniştelerinin silahlı saldırısı sonucu 2 kardeşten biri ağır yaralandı. 

09 Aralık 2022 Cuma 10:16
Arnavutköy'de enişteden kurşun yağmuru 

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti. İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’de yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanaşan eniştesi Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa’nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı. Saldırı sonucu Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen enişte ve kardeşini yakalamak üzere çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköySilahSaldırıFetih Sokakİslambey Mahallesi
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