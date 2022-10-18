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ArnavutkÃ¶y'de ev sahibi kilidi deÄŸiÅŸitirince yaÅŸlÄ± Ã§ift evine giremedi

ARNAVUTKÃ–Y'de kiracÄ±sÄ± olan yaÅŸlÄ± Ã§ifti evinden Ã§Ä±karmak isteyen ev sahibi, Ã§iftin dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸu vakitte dairenin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n kilidini deÄŸiÅŸtirdi. AkÅŸam eve gelen AltÄ±parmak ve AyÅŸe DoÄŸan Ã§ifti iÃ§eride eÅŸyalarÄ±nÄ±n olduÄŸu daireye giremeyince gÃ¶z yaÅŸÄ± dÃ¶kerek polisten yardÄ±m istedi. Evlerinden zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden Ã§ift, ev sahibinden ÅŸikayetÃ§i oldu.Â 

18 Ekim 2022 SalÄ± 10:05
ArnavutkÃ¶y'de ev sahibi kilidi deÄŸiÅŸitirince yaÅŸlÄ± Ã§ift evine giremedi

Olay, Â ArnavutkÃ¶yâ€™de yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re 3 yÄ±ldÄ±r kiracÄ± olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± evden, ev sahibinin evi sattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lmak istenen DoÄŸan Ã§ifti, ev sahibinden yeni bir ev bulabilmek iÃ§in sÃ¼re istedi. KÄ±ÅŸ ayÄ± yaklaÅŸÄ±rken kiralÄ±k ev bulamayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen AltÄ±parmak DoÄŸan ve eÅŸi AyÅŸe DoÄŸan, ev sahiplerinden yaz ayÄ±na kadar sÃ¼re istedi. DÃ¼n akÅŸam saatlerinde dolaÅŸmaya Ã§Ä±kan Ã§ift evlerine dÃ¶ndÃ¼klerinde anahtarlarÄ± ile evlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§amadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. KapÄ± kilidinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini anlayan doÄŸan Ã§ifti neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. KaranlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶kmesi ve soÄŸuk havayla birlikte sokakta kalan yaÅŸlÄ± Ã§ifti o halde gÃ¶ren mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ä°Ã§erisinde tÃ¼m eÅŸyalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu evlerine giremeyen AltÄ±parmak ve AyÅŸe DoÄŸan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶z yaÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde anlattÄ±.Â 

KÄ°RAMIZI Ã–DÃœYORDUK, EVÄ° SATTIKLARINI SÃ–YLEYÄ°P BÄ°ZÄ° KAPI DIÅžARI ETTÄ°LER

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan 84 yaÅŸÄ±ndaki AltÄ±parmak DoÄŸan, "Biz eve geldik iÃ§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ama giremedik her ÅŸeyimiz iÃ§eride, Â biz 2 senedir burada yaÅŸÄ±yoruz. KiramÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼yoruz. Â Ben 1938 doÄŸumluyum eÅŸimle beraber bu evde yaÅŸÄ±yordum. Evi satmÄ±ÅŸ ev sahibimiz, Â bu yÃ¼zden Ã§Ä±kmamÄ±zÄ± istedi. Biz ev aradÄ±k ama bulamadÄ±k. EÅŸyalarÄ±mÄ±z iÃ§eride kaldÄ±. Her ÅŸeyimiz iÃ§eride kaldÄ±. Polisi aradÄ±lar bilmiyorum bir ÅŸey olmazsa dÄ±ÅŸarÄ±da yatacaÄŸÄ±z" dedi.

YAÅžLI KADIN, DARP EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°DDÄ°A ETTÄ°

AyÅŸe DoÄŸan ise, "Biz dedik ki dolandÄ±k ev bulamadÄ±k yapmayÄ±n yaza kadar kiramÄ±zÄ± verelim oturalÄ±m bir ÅŸey demeyin dedim. Â Beni yere attÄ±lar, ayaÄŸÄ±m Ã§ok aÄŸrÄ±yor, kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gibi uyuyamadÄ±m. Biz bugÃ¼n evden Ã§Ä±ktÄ±k, geri geldiÄŸimizde kapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§amadÄ±k, kapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±n dedik aÃ§madÄ±lar. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz, Â dÄ±ÅŸarÄ±da kaldÄ±k biz. Â Bize sahip Ã§Ä±kan yok, eÅŸimle beraber yaÅŸÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Ä°hbar Ã¼zerine yaÅŸlÄ± Ã§iftin evinin bulunduÄŸu yere gelen polis ekipleri, Ã§ifti ÅŸikayetÃ§i olmalarÄ± Ã¼zerine polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutkÃ¶yKiracÄ±Ev Sahibi
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