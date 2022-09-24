Arnavutköy'de fabrika yangını

Yangın saat 13.0 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 6 katlı binanın ayakkabı üretimi yapılan bodrum katında çıktı. İşçilerin mesaide olduğu saatlerce çıkan yangında yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı işçiler binanın çatı katına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine gitti. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de hem alevlere müdahale etti hem de binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Bina mahsur kalan yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlerin tedavisi de olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yanan fabrika havadan da görüntülendi.