Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Duyurusu
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...

Arnavutköy'de fabrika yangını

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin mesaide olduğu anlarda başlayan yangında binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri tahliye ederken, yangın 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

24 Eylül 2022 Cumartesi 16:42
Arnavutköy'de fabrika yangını

Yangın saat 13.0 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 6 katlı binanın ayakkabı üretimi yapılan bodrum katında çıktı. İşçilerin mesaide olduğu saatlerce çıkan yangında yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı işçiler binanın çatı katına çıktı. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, zabıta ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine gitti. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de hem alevlere müdahale etti hem de binada mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Bina mahsur kalan yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlerin tedavisi de olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yanan fabrika havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyFabrikaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Yerlikaya: Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi
Vali Yerlikaya: Ağustos'ta 1 milyon 665 bin 983 turist geldi
Ticaret Bakanı Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık
Ticaret Bakanı Muş: Destek kalemlerimizin en büyük kısmını yazılıma ayırdık
Institut français İstanbul’da sergileniyor
Institut français İstanbul’da sergileniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans