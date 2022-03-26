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Arnavutköy'de onlarca göçmen polisten böyle kaçtı

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
26 Mart 2022 Cumartesi 19:13
Arnavutköy'de onlarca göçmen polisten böyle kaçtı

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

DHA

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ArnavutköydeGöçmenPolistenKaçtıYeni Çağrı
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