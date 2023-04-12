Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.193,33
ALTIN
1.257,67
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Arnavutköy’de kanal açma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri muhtelif cadde ve sokaklarda kanal açma ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. 

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:41
0 Okunma
Arnavutköy’de kanal açma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi yoğun yağmur yağışı sonrasında oluşabilecek su baskınlarına karşı çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. İş makineleri ile çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü su taşkınlarının önüne geçmek için kanallar ve rögarlarda birikmiş kum ve taşları kaldırma çalışmalarına hız verdi. Ekipler tarafından son olarak Anadolu Mahallesi’nde hasar gören mazgalların temizliği yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hasar gören mazgalların temizliğini yaparken ilçede değişik noktalardaki çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor.

Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezindeki çalışmalarını ulaşım ve yol şartlarını göz önüne alarak, öncelikleri belirliyor. Belirlenen mahallelerde tamamlanan çalışmaların ardından aralıksız olarak başka bir mahalle ile devam ediyor.

HABER:BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Fintech Factory” girişimcilerin başvurularını bekliyor
“Fintech Factory” girişimcilerin başvurularını bekliyor
Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı
Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı
Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi başvuruları almaya başladı
Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi başvuruları almaya başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans