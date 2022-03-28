Aşık Veysel ölümünün 49’uncu yılında Bahçelievler’de anıldı

21 Mart 1973’te vefat eden Aşık Veysel Şatıroğlu’nu anmak için Bahçelievler Belediyesi’nin UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cem Vakfı iş birliği ile hazırladığı program, 27 Mart’ta Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde yapıldı. İki bölümden oluşan etkinliğin bir bölümünde ozanın hayatı Prof. Dr. Hayrettin İvgin ve Dr. Gülağ Öz tarafından anlatılırken, ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ adlı müzikal anlatı bölümünde ise ozanın türküleri konuklar için seslendirildi.

Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ve çok sayıda davetli katıldı.

“TÜRKÜLERİMİZ BİZİM ORTAK DAMARLARIMIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Aşık Veysel’in diğer ozanlardan bir farkı olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediyesi Dr. Hakan Bahadır, “Aşık Veysel, diğer ozanlarımızdan, Anadolu’muzu, Türkiye’mizi güzelleştiren ozanlarımızdan farklı. Az evvel de dinlediğimiz gibi iki gözü çocukken ahu oluyor, görmüyor. Ama hiç kimseye ve hiçbir şeye küsmüyor. Ne kadar güzel değil mi? ben askere gitmek istiyorum diyor. Kimse gitmez, istemez. Ben ağmayım, kurşun gelse ilk ben ölürüm diye düşünür ama işte bizim böyle ozanlarımız var. Anadolu bu, Türkiye bu arkadaşlar” dedi.

Bahadır, “Bu ozanımız hayata hiç küsmeden aslında bizlere ders veriyor. Bizim sabretmemiz lazım. İki gözümüzle daha fazla ülkemize ve toprağımıza sarılmamız lazım. O da sazına sarılıyor, sazıyla dost oluyor, sazıyla bir oluyor ve sazından güç alıyor. Gönlünü sazına aktarıyor. Türküler bizim ortak noktamız. Türkülerimiz bizim ortak damarlarımız. Farklı düşünce, kültür olabilir. Kimisinde Pop-Rock yaparız, kimisinde Anadolu- Rock ama bizim kültürümüz bir, özümüz bir, ayrımız yok, gayrımız yok. Biz hamd edelim. Ülkemizin birliğine dirliğine gayret edelim. Tek vücut olalım. Ben biliyorum ülkemizde farklı düşünceler var. Hiç önemli değil. Tüm Bahçelievler’de yaşayan vatandaşlarımız, tüm Türkiye’de yaşayan arkadaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Biz hep beraber Türkiye’yiz” şeklinde konuştu.

AŞIK VEYSEL’İN 50. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNESCO PROGRAMINA ALINDI

Etkinliğe online olarak katılım sağlayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Aşık Veysel’in 50. Ölüm yıl dönümünün (2023) UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındığını söyleyerek bu sürecin ilerleyişini anlattı. Oğuz, “Bir kişinin UNESCO’YA girebilmesi için evrensel niteliğe sahip olması gerekir. Yani birçok ülke tarafından benimsenmiş olması şart. Aşık Veysel evrensel bir ozanımızdır” ifadelerini kullandı.