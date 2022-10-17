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AtaÅŸehir ve GÃ¼ngÃ¶ren'de ilaÃ§ kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon

ATAÅžEHÄ°R ve GÃ¼ngÃ¶ren'de dÃ¼zenlenen operasyonda, botoks ve cinsel gÃ¼Ã§ arttÄ±rÄ±cÄ± ilaÃ§larÄ±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 9 milyon lira olan 100 bin 695 kaÃ§ak ilaÃ§ ele geÃ§irildi. Â Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:13
AtaÅŸehir ve GÃ¼ngÃ¶ren'de ilaÃ§ kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na operasyon

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ilaÃ§ getiren ÅŸÃ¼phelilere operasyon dÃ¼zenledi. AtaÅŸehir ve GÃ¼ngÃ¶ren'de Â 2 buÃ§uk ay boyunca iki iÅŸyerini takibe alan polis ekipleri, dÃ¼zenledikleri operasyonda aralarÄ±nda cinsel gÃ¼Ã§ artÄ±rÄ±cÄ± ilaÃ§ ve Â botoks ilaÃ§larÄ±nÄ±nda bulunduÄŸu piyasa deÄŸeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan, 100 bin 695 ilaÃ§ ele geÃ§irdi. Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaÅŸehirGÃ¼ngÃ¶renKaÃ§akKaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kIlaÃ§
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