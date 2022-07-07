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Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı

AVCILAR Ambarlı sahilindeki balıkçı barınağında demirli bulunan 7 tekne alev alarak yandı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:45
Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı

Yangın, saat 04.45 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında demirli bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Yanan teknelerden biri motoru çalıştırılarak bölgeden açığa alınırken, barınağa bağlı teknelerdeki alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, denizde demirli teknelere müdahale etti. Teknelerden 7'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Teknelerin bağlı olduğu iskele de yangında önemli oranda hasar gördü. 

Kamil Kocakuru isimli tekne sahibi, "Bazıları balıkçı, bazıları da normal tekne. Yangın başlayan teknede biri vardı. Ama attı kendini suya. Biz müdahale ettik ama bir şey yapamadık. Motoru çalıştırırken yangın çıktı herhalde. Adam yandı mı bilmiyoruz" dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarAmbarlıBalıkBalıkçıBarınakYangınItfaiye
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