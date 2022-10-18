AvcÄ±lar Belediyesi'nde grev baÅŸladÄ±

AvcÄ±lar Belediyesi ve bin 200 iÅŸÃ§iyi temsil eden sendika arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. Daha Ã¶nce grev kararÄ± asan iÅŸÃ§iler bugÃ¼n Â iÅŸ bÄ±rakma eylemine baÅŸladÄ±. AmbarlÄ± Mahallesi'nde toplanan iÅŸÃ§iler, AvcÄ±lar Belediye BinasÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Ä°ÅŸÃ§iler taleplerin dile getirildiÄŸi sloganlar atarken belediye binasÄ±na gelen AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkanÄ± Turan HanÃ§erli protesto edildi.

Belediye-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Nihat Yurdakul otobÃ¼sÃ¼n Ã¼zerinde konuÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

"GREVE Ã‡IKMAYIN DÄ°YE TEHDÄ°TTE BULUNUYORLAR"

Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkÄ±nÄ± kullanÄ±yor, bazÄ± mihraklar kullanmayÄ±n diyorlar. Yasal haklarÄ±mÄ±zÄ± demokratik bir ÅŸekilde kullanÄ±yoruz, sayÄ±n baÅŸkanÄ±n da duyarlÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz. BunlarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za greve Ã§Ä±kmayÄ±n diye telkin deÄŸil tehditte bulunuyorlar, greve Ã§Ä±kmayÄ±n diye. Bu grevi kÄ±rmak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ oyunlar oynanÄ±yor, bunu biliyoruz" dedi.

Yurdakul, Â "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bÄ±rakÄ±rsanÄ±z Ä°stanbul'da bitirdiÄŸiniz son ilÃ§eden yÃ¼zde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise ÅŸuydu, biz Ã¼Ã§ ay Ã¶nce bitirmiÅŸ olsaydÄ±k ve bu 100 lira almÄ±ÅŸ olsaydÄ±k, 100 liraya Ã§ocuÄŸumuza alacaÄŸÄ±mÄ±z montu ÅŸimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun iÃ§in, bu aradaki paranÄ±n erimesini gidermek Â ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± sebebiyledir" dedi.

Yurdakul, "Biz bu grevi baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rmaya mecburuz. BaÅŸkana soruyorum, bizi niye sokaklara attÄ±n? Ä°ÅŸveren sendikasÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± sÃ¶zleÅŸmeler belli, en baÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da getir diyoruz. Â Ana muhalefet enflasyona inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Biz TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyon Ã¼zerine yÃ¼zde 5 istedik" diye konuÅŸtu.